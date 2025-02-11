Міноборони запустило "Контракт 18-24": мільйон за рік, пільги та підготовка за стандартами НАТО

В Україні запустили новий проєкт, у рамках якого громадяни віком від 18 до 24 років зможуть підписати контракт і приєднається до Сил оборони. Для них будуть передбачені великі виплати та пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, у рамках проєкту "Контракт 18-24" українці 18-24 років отримають нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Фото: умови контракту для українців 18-24 років (t.me/ministry_of_defense_ua)

При цьому контракт підписується на добровільній підставі, це не мобілізація і зобов'язання.

"Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність лише за один рік. Доброволець сам вирішує: продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Для тих, хто підписує контракт, передбачена виплата в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби.

При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також для них будуть передбачені такі пільги:

"нульова" іпотека;

навчання за державні кошти;

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування;

компенсація оренди житла на час служби;

вибір частини та спеціальності;

право на виїзд за кордон після року служби.

Після завершення дії контракту хлопців звільняють від мобілізації на 12 місяців.

Подати заявку можна на сайті або через застосунок "Резерв+" після найближчого оновлення. Після цього - консультація з рекрутером, укладення контракту та проходження підготовки в бойових підрозділах.