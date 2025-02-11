Міноборони запустило "Контракт 18-24": мільйон за рік, пільги та підготовка за стандартами НАТО
В Україні запустили новий проєкт, у рамках якого громадяни віком від 18 до 24 років зможуть підписати контракт і приєднається до Сил оборони. Для них будуть передбачені великі виплати та пільги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Як зазначили у відомстві, у рамках проєкту "Контракт 18-24" українці 18-24 років отримають нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.
Фото: умови контракту для українців 18-24 років (t.me/ministry_of_defense_ua)
При цьому контракт підписується на добровільній підставі, це не мобілізація і зобов'язання.
"Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність лише за один рік. Доброволець сам вирішує: продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
Для тих, хто підписує контракт, передбачена виплата в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби.
При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також для них будуть передбачені такі пільги:
- "нульова" іпотека;
- навчання за державні кошти;
- безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування;
- компенсація оренди житла на час служби;
- вибір частини та спеціальності;
- право на виїзд за кордон після року служби.
Після завершення дії контракту хлопців звільняють від мобілізації на 12 місяців.
Подати заявку можна на сайті або через застосунок "Резерв+" після найближчого оновлення. Після цього - консультація з рекрутером, укладення контракту та проходження підготовки в бойових підрозділах.
Контракт для українців 18-24 років
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував ініціативу щодо залучення до армії молодих українців ще 7 лютого.
Уже вчора, 10 лютого, глава держави розкрив деталі такої ініціативи. Зокрема, він розповів про виплати, які передбачені за підписання контракту.
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