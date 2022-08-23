Кабмин просит СНБО ввести санкции против нардепа-коллаборанта Ковалева

В документе говорится, что будучи нардепом Ковалев информационно способствует совершению действий и принятию решений, причиняющих существенный вред нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины путем осуществления публичных действий, направленных на глорификацию представителей оккупационной администрации государства-агрессора.

Правительство просит ввести ограничительные меры, в рамках которых активы Ковалева будут заблокированы.

"Вид ограничительных мер: блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию право распоряжения ими", - указано в документе.

Дело Ковалева

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с врагом. Он занял должность заместителя председателя в незаконно созданном РФ "правительстве Херсонской области".

В апреле ГБР открыло против нардепа уголовное производство, а в июле ему объявили подозрение о государственной измене.

Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливают, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в Россию.

На прошлой неделе стало известно, что имущество Ковалева передали в управление АРМА. Общая сумма арестованного составила более 18,5 млн гривен.