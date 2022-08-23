Кабмін просить РНБО ввести санкції проти нардепа-колаборанта Ковальова

У документі йдеться, що будучи нардепом Ковальов інформаційно сприяє вчиненню дій та прийняттю рішень, які завдають істотної шкоди нацбезпеці, суверенітету та територіальній цілісності України шляхом здійснення публічних дій, спрямованих на глорифікацію представників окупаційної адміністрації держави-агресора.

Уряд просить ввести обмежувальні заходи, в рамках яких активи Ковальова будуть заблоковані.

"Вид обмежувальних заходів: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися і розпоряджатися активами, що належать фізичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо або побічно (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом право розпорядження ними", - зазначено в документі.

Справа Ковальова

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з ворогом. Він обійняв посаду заступника голови в незаконно створеному РФ "уряді Херсонської області".

У квітні ДБР відкрило проти нардепа кримінальне провадження, а в липні йому оголосили підозру про державну зраду.

Пізніше суд заарештував майно колаборанта, а на телеканалі депутата провели обшуки. Також правоохоронці встановлюють, чи причетний Ковальов до незаконного вивозу українського зерна і солі в Росію.

Минулого тижня стало відомо, що майно Ковальова передали в управління АРМА. Загальна сума заарештованого склала понад 18,5 млн гривень.