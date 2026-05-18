Кабмін пропонує скасувати ДПА у 2027 році: що чекає на майбутніх абітурієнтів

Кабінет міністрів України пропонує скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) у 2027 році та зберегти формат вступу до вишів через національний мультипредметний тест (НМТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №15254, зареєстрований у Верховній Раді 15 травня.
Згідно з документом, у 2027 році вступ до закладів вищої освіти відбуватиметься за правилами, які окремо затвердить Міністерство освіти і науки України.
Як і в попередні роки, конкурсний відбір для вступників після школи, а також для випускників коледжів і молодших бакалаврів проводитиметься за результатами вступних випробувань 2024-2027 років із використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.
Фактично йдеться про збереження формату НМТ.
У 2027 році вступники, як і зараз, складатимуть тестування з чотирьох предметів:
Серед предметів на вибір:
Також у передбачених законодавством випадках вступники проходитимуть творчі конкурси або конкурси фізичних здібностей.
Проєкт закону передбачає, що у 2027 році державну підсумкову атестацію не проводитимуть. Це стосується не лише випускників шкіл, а й інших рівнів освіти.
Раніше РБК-Україна розповідало про особливості проведення НМТ-2026. Тестування проходитиме за торішньою моделлю: чотири предмети, комп’ютерний формат і суворі правила безпеки, зокрема евакуація під час повітряної тривоги та заборона будь-яких гаджетів. Також НМТ можна буде скласти у 32 країнах світу, а результати учасники побачать одразу після завершення тесту.