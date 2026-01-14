ua en ru
В Україні запустять єдину платформу для ДПА: як складатимуть іспити учні 4 та 9 класів

Середа 14 січня 2026 11:38
В Україні запустять єдину платформу для ДПА: як складатимуть іспити учні 4 та 9 класів Фото: В Україні створять онлайн-платформу для складаня ДПА (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні планують запровадити єдину цифрову платформу для проведення державної підсумкової атестації (ДПА) учнів 4 та 9 класів. Нова система має уніфікувати процес оцінювання та забезпечити прозоре зберігання результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи Prozorro.

Що зміниться для школярів

Платформа передбачає різні формати проходження ДПА залежно від класу:

  • учні 4 класів отримуватимуть завдання централізовано з можливістю друку в школах. Атестація відбуватиметься офлайн, а вчителі перевірятимуть роботи та вноситимуть результати до системи;
  • учні 9 класів складатимуть ДПА у форматі комп’ютерного онлайн-тестування із захищеним входом.

Система зберігатиме та оброблятиме результати, формуватиме аналітику й рекомендації, а також відповідатиме за безпеку даних.

Платформу планують інтегрувати з іншими державними інформаційними системами, зокрема АІКОМ, ЄДЕБО та "Дією". Це дозволить автоматично перевіряти дані учасників атестації та зменшити ризик помилок.

Фінансування та терміни розробки

Міністерство освіти і науки України вже замовило розробку платформи. Переможцем тендеру стало ТОВ "Софтенжі Україна", з яким 25 грудня 2025 року підписали договір на суму 34,1 млн гривень. Це на 22% менше від очікуваної вартості закупівлі у 43 млн гривень.

Основний функціонал платформи мають розробити у період з січня по травень 2026 року. До кінця року передбачена додаткова розробка та технічна підтримка.

Усі майнові авторські права на платформу перейдуть до Українського центру оцінювання якості освіти, який координує проведення ДПА на національному рівні.

Раніше РБК-Україна розповідало про плани відновлення державної підсумкової атестації для 9 класів. У 2026-2027 роках проведуть апробацію та пілотування, у 2028 році можливий частковий запуск, а повноцінне впровадження ДПА-9 очікується не раніше 2029 року у зв’язку з переходом шкіл на стандарти Нової української школи.

Також ми писали про повернення обов’язкової державної підсумкової атестації для учнів 4 класів. З 2027 року ДПА проводитимуть у форматі ЗНО.

