Кабмин предлагает отменить ГИА в 2027 году: что ждет будущих абитуриентов

Кабинет министров Украины предлагает отменить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2027 году и сохранить формат поступления в вузы через национальный мультипредметный тест (НМТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №15254, зарегистрированный в Верховной Раде 15 мая.
Главное:
Согласно документу, в 2027 году поступление в учреждения высшего образования будет происходить по правилам, которые отдельно утвердит Министерство образования и науки Украины.
Как и в предыдущие годы, конкурсный отбор для поступающих после школы, а также для выпускников колледжей и младших бакалавров будет проводиться по результатам вступительных испытаний 2024-2027 годов с использованием технологий внешнего независимого оценивания.
Фактически речь идет о сохранении формата НМТ.
В 2027 году поступающие, как и сейчас, будут сдавать тестирование по четырем предметам:
Среди предметов на выбор:
Также в предусмотренных законодательством случаях поступающие будут проходить творческие конкурсы или конкурсы физических способностей.
Проект закона предусматривает, что в 2027 году государственную итоговую аттестацию проводить не будут. Это касается не только выпускников школ, но и других уровней образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало об особенностях проведения НМТ-2026. Тестирование будет проходить по прошлогодней модели: четыре предмета, компьютерный формат и строгие правила безопасности, в частности эвакуация во время воздушной тревоги и запрет любых гаджетов. Также НМТ можно будет сдать в 32 странах мира, а результаты участники увидят сразу после завершения теста.