Общество Образование Деньги Изменения Экология

Кабмин предлагает отменить ГИА в 2027 году: что ждет будущих абитуриентов

14:07 18.05.2026 Пн
2 мин
В правительстве планируют сохранить тестирование по четырем предметам для поступающих в 2027 году
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине предлагают отменить ГНА (Getty Images)

Кабинет министров Украины предлагает отменить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2027 году и сохранить формат поступления в вузы через национальный мультипредметный тест (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №15254, зарегистрированный в Верховной Раде 15 мая.

Главное:

  • Инициатива правительства: Кабинет министров Украины предлагает отменить проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2027 году.
  • Сохранение НМТ: Вступительная кампания в учреждения высшего образования в 2027 году будет базироваться на формате национального мультипредметного теста (НМТ).
  • Законодательная основа: Соответствующие нормы содержатся в проекте закона №15254, который правительство зарегистрировало в Верховной Раде 15 мая.
  • Структура теста: На НМТ-2027 планируют сохранить схему из четырех предметов - три обязательных и один на выбор.
  • Выборочные дисциплины: Абитуриенты смогут выбрать четвертым предметом иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.
  • Срок действия результатов: Для конкурсного отбора в 2027 году предлагают разрешить использование сертификатов вступительных испытаний за 2024-2027 годы.

Как предлагают проводить вступительную кампанию

Согласно документу, в 2027 году поступление в учреждения высшего образования будет происходить по правилам, которые отдельно утвердит Министерство образования и науки Украины.

Как и в предыдущие годы, конкурсный отбор для поступающих после школы, а также для выпускников колледжей и младших бакалавров будет проводиться по результатам вступительных испытаний 2024-2027 годов с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

Фактически речь идет о сохранении формата НМТ.

Какие предметы будут сдавать поступающие

В 2027 году поступающие, как и сейчас, будут сдавать тестирование по четырем предметам:

  • украинскому языку;
  • математике;
  • истории Украины;
  • одного предмета на выбор.

Среди предметов на выбор:

  • иностранный язык;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • украинская литература.

Также в предусмотренных законодательством случаях поступающие будут проходить творческие конкурсы или конкурсы физических способностей.

Проект закона предусматривает, что в 2027 году государственную итоговую аттестацию проводить не будут. Это касается не только выпускников школ, но и других уровней образования.

Ранее РБК-Украина рассказывало об особенностях проведения НМТ-2026. Тестирование будет проходить по прошлогодней модели: четыре предмета, компьютерный формат и строгие правила безопасности, в частности эвакуация во время воздушной тревоги и запрет любых гаджетов. Также НМТ можно будет сдать в 32 странах мира, а результаты участники увидят сразу после завершения теста.

