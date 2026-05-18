Кабмін пропонує скасувати ДПА у 2027 році: що чекає на майбутніх абітурієнтів

Кабінет міністрів України пропонує скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) у 2027 році та зберегти формат вступу до вишів через національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №15254 , зареєстрований у Верховній Раді 15 травня.

Як пропонують проводити вступну кампанію

Згідно з документом, у 2027 році вступ до закладів вищої освіти відбуватиметься за правилами, які окремо затвердить Міністерство освіти і науки України.

Як і в попередні роки, конкурсний відбір для вступників після школи, а також для випускників коледжів і молодших бакалаврів проводитиметься за результатами вступних випробувань 2024-2027 років із використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Фактично йдеться про збереження формату НМТ.

Які предмети складатимуть вступники

У 2027 році вступники, як і зараз, складатимуть тестування з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

одного предмета на вибір.

Серед предметів на вибір:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Також у передбачених законодавством випадках вступники проходитимуть творчі конкурси або конкурси фізичних здібностей.

Проєкт закону передбачає, що у 2027 році державну підсумкову атестацію не проводитимуть. Це стосується не лише випускників шкіл, а й інших рівнів освіти.