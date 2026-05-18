Кабмін пропонує скасувати ДПА у 2027 році: що чекає на майбутніх абітурієнтів

14:07 18.05.2026 Пн
В уряді планують зберегти тестування з чотирьох предметів для вступників 2027 року
aimg Тетяна Веремєєва
Кабмін пропонує скасувати ДПА у 2027 році: що чекає на майбутніх абітурієнтів Фото: В Україні пропонують скасувати ДПА (Getty Images)
Кабінет міністрів України пропонує скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) у 2027 році та зберегти формат вступу до вишів через національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №15254, зареєстрований у Верховній Раді 15 травня.

Головне:

  • Ініціатива уряду: Кабінет міністрів України пропонує скасувати проведення державної підсумкової атестації (ДПА) у 2027 році.
  • Збереження НМТ: Вступна кампанія до закладів вищої освіти у 2027 році базуватиметься на форматі національного мультипредметного тесту (НМТ).
  • Законодавче підґрунтя: Відповідні норми містяться у проєкті закону №15254, який уряд зареєстрував у Верховній Раді 15 травня.
  • Структура тесту: На НМТ-2027 планують зберегти схему з чотирьох предметів - три обов’язкові та один на вибір.
  • Вибіркові дисципліни: Абітурієнти зможуть обрати четвертим предметом іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.
  • Термін дії результатів: Для конкурсного відбору у 2027 році пропонують дозволити використання сертифікатів вступних випробувань за 2024-2027 роки.

Як пропонують проводити вступну кампанію

Згідно з документом, у 2027 році вступ до закладів вищої освіти відбуватиметься за правилами, які окремо затвердить Міністерство освіти і науки України.

Як і в попередні роки, конкурсний відбір для вступників після школи, а також для випускників коледжів і молодших бакалаврів проводитиметься за результатами вступних випробувань 2024-2027 років із використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Фактично йдеться про збереження формату НМТ.

Які предмети складатимуть вступники

У 2027 році вступники, як і зараз, складатимуть тестування з чотирьох предметів:

  • української мови;
  • математики;
  • історії України;
  • одного предмета на вибір.

Серед предметів на вибір:

  • іноземна мова;
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • українська література.

Також у передбачених законодавством випадках вступники проходитимуть творчі конкурси або конкурси фізичних здібностей.

Проєкт закону передбачає, що у 2027 році державну підсумкову атестацію не проводитимуть. Це стосується не лише випускників шкіл, а й інших рівнів освіти.

Раніше РБК-Україна розповідало про особливості проведення НМТ-2026. Тестування проходитиме за торішньою моделлю: чотири предмети, комп’ютерний формат і суворі правила безпеки, зокрема евакуація під час повітряної тривоги та заборона будь-яких гаджетів. Також НМТ можна буде скласти у 32 країнах світу, а результати учасники побачать одразу після завершення тесту.

