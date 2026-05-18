Кабмин предлагает отменить ГИА в 2027 году: что ждет будущих абитуриентов
Кабинет министров Украины предлагает отменить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2027 году и сохранить формат поступления в вузы через национальный мультипредметный тест (НМТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №15254, зарегистрированный в Верховной Раде 15 мая.
Главное:
- Инициатива правительства: Кабинет министров Украины предлагает отменить проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2027 году.
- Сохранение НМТ: Вступительная кампания в учреждения высшего образования в 2027 году будет базироваться на формате национального мультипредметного теста (НМТ).
- Законодательная основа: Соответствующие нормы содержатся в проекте закона №15254, который правительство зарегистрировало в Верховной Раде 15 мая.
- Структура теста: На НМТ-2027 планируют сохранить схему из четырех предметов - три обязательных и один на выбор.
- Выборочные дисциплины: Абитуриенты смогут выбрать четвертым предметом иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.
- Срок действия результатов: Для конкурсного отбора в 2027 году предлагают разрешить использование сертификатов вступительных испытаний за 2024-2027 годы.
Как предлагают проводить вступительную кампанию
Согласно документу, в 2027 году поступление в учреждения высшего образования будет происходить по правилам, которые отдельно утвердит Министерство образования и науки Украины.
Как и в предыдущие годы, конкурсный отбор для поступающих после школы, а также для выпускников колледжей и младших бакалавров будет проводиться по результатам вступительных испытаний 2024-2027 годов с использованием технологий внешнего независимого оценивания.
Фактически речь идет о сохранении формата НМТ.
Какие предметы будут сдавать поступающие
В 2027 году поступающие, как и сейчас, будут сдавать тестирование по четырем предметам:
- украинскому языку;
- математике;
- истории Украины;
- одного предмета на выбор.
Среди предметов на выбор:
- иностранный язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- украинская литература.
Также в предусмотренных законодательством случаях поступающие будут проходить творческие конкурсы или конкурсы физических способностей.
Проект закона предусматривает, что в 2027 году государственную итоговую аттестацию проводить не будут. Это касается не только выпускников школ, но и других уровней образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало об особенностях проведения НМТ-2026. Тестирование будет проходить по прошлогодней модели: четыре предмета, компьютерный формат и строгие правила безопасности, в частности эвакуация во время воздушной тревоги и запрет любых гаджетов. Также НМТ можно будет сдать в 32 странах мира, а результаты участники увидят сразу после завершения теста.