Кабмин продлит адаптивный карантин до августа, столкновения в Иерусалиме, падение китайской ракеты: новости за выходные
Кабинет министров продлит адаптивный карантин до августа, на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения, неконтролируемая китайская ракета упала на Землю. Подробнее о том, что произошло на выходных, 8-10 мая, - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Украине продолжается адаптивный карантин. Но на данный момент ни одна область в стране не находится в "красной" зоне.
- Кабмин продлит адаптивный карантин до августа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.
- Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. В то же время, ожидаются и другие контракты.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.
Неконтролируемая китайская ракета упала на Землю
9 мая китайская неконтролируемая ракета упала на Землю. В Китае заявили, что ее остатки упали в Индийский океан.
Основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли. Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву).
Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом
Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году.
В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.
На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения. Более 300 людей получили ранения
На Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. В ходе столкновений ранения получили 305 участников. Семь из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.
Ранее полиция закрыла доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима. После публикации запрета на Храмовой горе начались столкновения между тысячами мусульман и сотрудниками полиции.
Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае гибели. Он передаст власть Совету безопасности.
Также в таком случае в Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.
В США объявили чрезвычайное положение из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод в стране
В США на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company, осуществили хакерскую атаку. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.
Также сообщается, что за хакерскую атаку ответственна Россия. Ее совершила преступная группа DarkSide.
Журналисты озвучили возможную причину развода Гейтса: замешан банкир и секс-скандал
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. Сейчас журналисты назвали возможную причину расставания миллионера с супругой.
Как оказалось, Мелинда Гейтс задумалась о расторжении брака еще два года назад. Она была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021
9 мая, завершился сезон украинской Премьер-лиги. По итогам сезона "золото" завоевало киевское "Динамо".
Подробнее об итогах сезона - в материале РБК-Украина.
Дождями и штормовым ветром накроет часть Украины: кому с погодой не повезет
Погода в Украине во вторник, 11 мая, преподнесет неприятный сюрприз жителям восточных, южных и некоторых центральных областей. Синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами и дожди. Температура воздуха сильно упадет.