Кабмин продлит адаптивный карантин до августа, столкновения в Иерусалиме, падение китайской ракеты: новости за выходные

Кабинет министров продлит адаптивный карантин до августа, на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения, неконтролируемая китайская ракета упала на Землю. Подробнее о том, что произошло на выходных, 8-10 мая, - в материале РБК-Украина.

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Неконтролируемая китайская ракета упала на Землю

9 мая китайская неконтролируемая ракета упала на Землю. В Китае заявили, что ее остатки упали в Индийский океан.

Основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли. Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву).

Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году.

В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.

На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения. Более 300 людей получили ранения

На Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. В ходе столкновений ранения получили 305 участников. Семь из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.

Ранее полиция закрыла доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима. После публикации запрета на Храмовой горе начались столкновения между тысячами мусульман и сотрудниками полиции.

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае гибели. Он передаст власть Совету безопасности.

Также в таком случае в Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

В США объявили чрезвычайное положение из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод в стране

В США на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company, осуществили хакерскую атаку. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.

Также сообщается, что за хакерскую атаку ответственна Россия. Ее совершила преступная группа DarkSide.

Журналисты озвучили возможную причину развода Гейтса: замешан банкир и секс-скандал

Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. Сейчас журналисты назвали возможную причину расставания миллионера с супругой.

Как оказалось, Мелинда Гейтс задумалась о расторжении брака еще два года назад. Она была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021

9 мая, завершился сезон украинской Премьер-лиги. По итогам сезона "золото" завоевало киевское "Динамо".

Подробнее об итогах сезона - в материале РБК-Украина.

Дождями и штормовым ветром накроет часть Украины: кому с погодой не повезет

Погода в Украине во вторник, 11 мая, преподнесет неприятный сюрприз жителям восточных, южных и некоторых центральных областей. Синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами и дожди. Температура воздуха сильно упадет.