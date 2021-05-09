На Землю упала неконтролируемая китайская ракета: что известно
Сегодня утром остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Ступень ракеты вошла в атмосферу в воскресенье в 05:24 по киевскому времени.
Что известно о падении ракеты на Землю, в материале РБК-Украина.
Куда упала ракета
Китайское национальное космическое управление в Weibo сообщило, что отработавшая ступень китайской ракеты-носителя вошла в атмосферу утром в воскресенье. Она упала в Индийский океан.
#9May, #CoheteChino:— Argenis Madriz (@amg9847) May 9, 2021
Imágenes del cohete chino #LongMarch5B desde la tierra. Video pic.twitter.com/bWtQBW2FEa
"Обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли... Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли", - говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.
Остатки ракеты упали неподалеку от острова Кудахувадху (Мальдивы).
Фото: куда упала китайская ракета (twitter.com)
Что произошло
Ракета "Чанчжэн 5-Б" была запущена 29 апреля, она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Высота ее эллиптической орбиты составляла от 160 (в перигее) до 375 (в апогее) км и постепенно снижалась.
В США первыми заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Однако, в Пентагоне сказали, что не планируют ее сбивать. Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что ракета приземлится "в таком месте, где не причинит никому вреда".
Китай обвиняют в халатности
В США заявили, что китайцы поступили безответственно, допустив бесконтрольный сход ступени с орбиты. Также астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл усматривает в действиях китайской стороны халатность.
Первое падение неконтролируемой ракеты на Землю
До сих неконтролируемое возвращение на Землю отработавшей ракеты нового типа CZ-5B происходило один раз - в мае 2020 года. Тогда падение ее частей, по сообщениям местных СМИ, привело к повреждению домов в Кот-д'Ивуар на западе Африки.