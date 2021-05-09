На Землю упала неконтролируемая китайская ракета: что известно

Сегодня утром остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Ступень ракеты вошла в атмосферу в воскресенье в 05:24 по киевскому времени.

Что известно о падении ракеты на Землю, в материале РБК-Украина.

Куда упала ракета

Китайское национальное космическое управление в Weibo сообщило, что отработавшая ступень китайской ракеты-носителя вошла в атмосферу утром в воскресенье. Она упала в Индийский океан.

"Обломки ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вновь вошли в атмосферу Земли... Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли", - говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.

Остатки ракеты упали неподалеку от острова Кудахувадху (Мальдивы).

Фото: куда упала китайская ракета (twitter.com)

Что произошло

Ракета "Чанчжэн 5-Б" была запущена 29 апреля, она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Высота ее эллиптической орбиты составляла от 160 (в перигее) до 375 (в апогее) км и постепенно снижалась.

В США первыми заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Однако, в Пентагоне сказали, что не планируют ее сбивать. Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что ракета приземлится "в таком месте, где не причинит никому вреда".

Китай обвиняют в халатности

В США заявили, что китайцы поступили безответственно, допустив бесконтрольный сход ступени с орбиты. Также астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл усматривает в действиях китайской стороны халатность.

Первое падение неконтролируемой ракеты на Землю

До сих неконтролируемое возвращение на Землю отработавшей ракеты нового типа CZ-5B происходило один раз - в мае 2020 года. Тогда падение ее частей, по сообщениям местных СМИ, привело к повреждению домов в Кот-д'Ивуар на западе Африки.