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В США объявили чрезвычайное положение из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод в стране

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 04:21
В США объявили чрезвычайное положение из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод в стране Фото: из-за атаки хакеров в США есть риск сбоя поставок топлива (freepik.com)
Автор: Даша Харченко

В США на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company, осуществили хакерскую атаку. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает BBC.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.

Как писало РБК-Украина, в начале марта корпорация Microsoft заявила о кибершпионаже со стороны Китая. Речь идет о дистанционном взломе почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.

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