ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: число пострадавших значительно возросло

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 15:45
Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: число пострадавших значительно возросло Фото: в Израиле пострадали более 300 человек (twitter.com/HSajwanization)
Автор: РБК-Украина

В Иерусалиме в ходе столкновений на Храмовой горе получили ранения 305 участников. Семь из них - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает NEWSru.co.il., ссылаясь на данные палестинского "Красного Полумесяца".

Кроме того, травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.

Днем в понедельник, 10 мая, полиция окончательно утвердила проведение традиционного "Марша с флагами" и разрешила участникам шествия пройти через Шхемские ворота, несмотря на беспорядки в столице.

Традиционно участники марша выходят из центра Иерусалима и идут вдоль стен Старого города, через Шхемские ворота и завершают шествие молитвой у Стены Плача.

Ранее полиция закрыла доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.

После публикации запрета на Храмовой горе начались столкновения между тысячами мусульман и сотрудниками полиции. Участники беспорядков бросали в полицейских камни, правоохранители отвечали шоковыми гранатами и резиновыми пулями.

РБК-Украина писало, что пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.

Также стало известно, что Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 10 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Иерусалим столкновения
NEWS
Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом
Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена