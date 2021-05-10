Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: число пострадавших значительно возросло
В Иерусалиме в ходе столкновений на Храмовой горе получили ранения 305 участников. Семь из них - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает NEWSru.co.il., ссылаясь на данные палестинского "Красного Полумесяца".
Кроме того, травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.
Днем в понедельник, 10 мая, полиция окончательно утвердила проведение традиционного "Марша с флагами" и разрешила участникам шествия пройти через Шхемские ворота, несмотря на беспорядки в столице.
Традиционно участники марша выходят из центра Иерусалима и идут вдоль стен Старого города, через Шхемские ворота и завершают шествие молитвой у Стены Плача.
Ранее полиция закрыла доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.
После публикации запрета на Храмовой горе начались столкновения между тысячами мусульман и сотрудниками полиции. Участники беспорядков бросали в полицейских камни, правоохранители отвечали шоковыми гранатами и резиновыми пулями.
РБК-Украина писало, что пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.
Также стало известно, что Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 10 мая.