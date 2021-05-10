Хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США совершила Россия, - CNN

Росиия ответственна за хакерскую атаку на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline Company. Атаку совершила преступная группа DarkSide.

Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.

"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.

По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.

Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.

Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.