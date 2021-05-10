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Хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США совершила Россия, - CNN

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 09:16
Хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США совершила Россия, - CNN Фото: США подозревают Россию в причастности к кибератаке (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Росиия ответственна за хакерскую атаку на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline Company. Атаку совершила преступная группа DarkSide.

Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.

"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.

По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.

Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.

Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.

Ранее сообщалось, что США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы Colonial Pipeline Company.

Напомним, в субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

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