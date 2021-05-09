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Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021

Новина українською → Украина, Воскресенье 09 мая 2021 18:55
Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021 Фото: чемпионом УПЛ стало "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 9 мая, завершился сезон украинской Премьер-лиги. По итогам сезона "золото" завоевало киевское "Динамо".

Подробнее об итогах сезона - в материале РБК-Украина.

Досрочное чемпионство "Динамо"

Киевляне оформили чемпионство за три тура до конца, разгромив в домашних стенах "Ингулец" - 5:0. Это стало первое чемпионство "бело-синих" с 2016 года. До этого четыре года подряд УПЛ выигрывал "Шахтер".

Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021

Фото: итоговая таблица УПЛ (upl.ua)

Еврокубки

Борьба за последнее место в Лиге конференций продолжалась до последнего тура. При этом распределение мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы произошло ранее.

Лига чемпионов

  • "Динамо" - групповой этап
  • "Шахтер" - третий квалификационный этап

Лига Европы

  • "Заря" - плей-офф

Лига конференций

  • "Колос" - (3-й квалификационный раунд)
  • "Ворскла" - (2-й квалификационный раунд)

Бесславный вылет "Миная"

Клуб из Закарпатья достаточно шумно вошел в УПЛ. Эпатажный спортивный директор Михаил Кополовец, звездный молодой тренер Василий Кобин, возвращение в УПЛ Артема Милевского. Но в итоге все завершилось большим скандалом.

В начале апреля владелец клуба Валерий Пересоляк попал в санкционный список СНБО, как один из 10 топ-контрабандистов Украины. А в предпоследнем туре против "Шахтера" игроки клуба отказывались выходить на поле на фоне аномальных ставок на разгромное поражение "Миная". В итоге УАФ начало расследование возможной сдачи игры "Минаем", а сам клуб, по информации СМИ, и вовсе может исчезнуть из футбольной карты Украины.

Лучшие бомбардиры

  1. Владислав Кулач ("Ворскла") - 15 голов (5 с пенальти) за 21 игру
  2. Виктор Цыганков ("Динамо") - 12 (4) за 19 игр
  3. Анатолий Нуриев ("Минай") - 10 (6) за 22 игры

Самая крупная победа

  • "Львов" - "Заря" 0:5 (27 сентября, 4-й тур)
  • "Динамо" - "Ингулец" 5:0 (25 апреля, 23-й тур)

Самые результативные матчи

  • "Ворскла" - "Рух" 5:2 (21 августа, 1-й тур)
  • "Александрия" - "Ингулец" 4:3 (18 октября, 6-й тур)
  • "Мариуполь" - "Ингулец" 4:3 (3 апреля, 20-й тур)

Напомним, 13 мая в Тернополе состоится финал Кубка Украины по футболу. В решающем матче встретятся "Динамо" и "Заря".

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