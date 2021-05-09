Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021

Досрочное чемпионство "Динамо"

Киевляне оформили чемпионство за три тура до конца, разгромив в домашних стенах "Ингулец" - 5:0. Это стало первое чемпионство "бело-синих" с 2016 года. До этого четыре года подряд УПЛ выигрывал "Шахтер".

Фото: итоговая таблица УПЛ (upl.ua)

Еврокубки

Борьба за последнее место в Лиге конференций продолжалась до последнего тура. При этом распределение мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы произошло ранее.

Лига чемпионов

"Динамо" - групповой этап

"Шахтер" - третий квалификационный этап

Лига Европы

"Заря" - плей-офф

Лига конференций

"Колос" - (3-й квалификационный раунд)

"Ворскла" - (2-й квалификационный раунд)

Бесславный вылет "Миная"

Клуб из Закарпатья достаточно шумно вошел в УПЛ. Эпатажный спортивный директор Михаил Кополовец, звездный молодой тренер Василий Кобин, возвращение в УПЛ Артема Милевского. Но в итоге все завершилось большим скандалом.

В начале апреля владелец клуба Валерий Пересоляк попал в санкционный список СНБО, как один из 10 топ-контрабандистов Украины. А в предпоследнем туре против "Шахтера" игроки клуба отказывались выходить на поле на фоне аномальных ставок на разгромное поражение "Миная". В итоге УАФ начало расследование возможной сдачи игры "Минаем", а сам клуб, по информации СМИ, и вовсе может исчезнуть из футбольной карты Украины.

Лучшие бомбардиры

Владислав Кулач ("Ворскла") - 15 голов (5 с пенальти) за 21 игру Виктор Цыганков ("Динамо") - 12 (4) за 19 игр Анатолий Нуриев ("Минай") - 10 (6) за 22 игры

Самая крупная победа

"Львов" - "Заря" 0:5 (27 сентября, 4-й тур)

"Динамо" - "Ингулец" 5:0 (25 апреля, 23-й тур)

Самые результативные матчи