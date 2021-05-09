Итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2020/2021
Сегодня, 9 мая, завершился сезон украинской Премьер-лиги. По итогам сезона "золото" завоевало киевское "Динамо".
Подробнее об итогах сезона - в материале РБК-Украина.
Досрочное чемпионство "Динамо"
Киевляне оформили чемпионство за три тура до конца, разгромив в домашних стенах "Ингулец" - 5:0. Это стало первое чемпионство "бело-синих" с 2016 года. До этого четыре года подряд УПЛ выигрывал "Шахтер".
Фото: итоговая таблица УПЛ (upl.ua)
Еврокубки
Борьба за последнее место в Лиге конференций продолжалась до последнего тура. При этом распределение мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы произошло ранее.
Лига чемпионов
- "Динамо" - групповой этап
- "Шахтер" - третий квалификационный этап
Лига Европы
- "Заря" - плей-офф
Лига конференций
- "Колос" - (3-й квалификационный раунд)
- "Ворскла" - (2-й квалификационный раунд)
Бесславный вылет "Миная"
Клуб из Закарпатья достаточно шумно вошел в УПЛ. Эпатажный спортивный директор Михаил Кополовец, звездный молодой тренер Василий Кобин, возвращение в УПЛ Артема Милевского. Но в итоге все завершилось большим скандалом.
В начале апреля владелец клуба Валерий Пересоляк попал в санкционный список СНБО, как один из 10 топ-контрабандистов Украины. А в предпоследнем туре против "Шахтера" игроки клуба отказывались выходить на поле на фоне аномальных ставок на разгромное поражение "Миная". В итоге УАФ начало расследование возможной сдачи игры "Минаем", а сам клуб, по информации СМИ, и вовсе может исчезнуть из футбольной карты Украины.
Лучшие бомбардиры
- Владислав Кулач ("Ворскла") - 15 голов (5 с пенальти) за 21 игру
- Виктор Цыганков ("Динамо") - 12 (4) за 19 игр
- Анатолий Нуриев ("Минай") - 10 (6) за 22 игры
Самая крупная победа
- "Львов" - "Заря" 0:5 (27 сентября, 4-й тур)
- "Динамо" - "Ингулец" 5:0 (25 апреля, 23-й тур)
Самые результативные матчи
- "Ворскла" - "Рух" 5:2 (21 августа, 1-й тур)
- "Александрия" - "Ингулец" 4:3 (18 октября, 6-й тур)
- "Мариуполь" - "Ингулец" 4:3 (3 апреля, 20-й тур)
Напомним, 13 мая в Тернополе состоится финал Кубка Украины по футболу. В решающем матче встретятся "Динамо" и "Заря".