ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин назначил еще двух заместителей Резникова

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 16:28
Кабмин назначил еще двух заместителей Резникова Фото: Виталий Дейнега и Андрей Шевченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:

  • основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги - заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,
  • бывшего нардепа и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко - заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

РБК-Украина сообщало, что Кабмин назначил Александра Павлюка первым заместителем Резникова.

Напомним, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Министерство обороны РФ
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку