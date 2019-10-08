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Кабмин планирует увеличить расходы на ветеранов в бюджете ко второму чтению

Новости » Экономика    08.10.2019 - 16:47
Кабмин планирует увеличить расходы на ветеранов в бюджете ко второму чтению
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Если будет такая возможность, расходы увеличат

Кабинет министров Украины планирует увеличить расходы на помощь ветеранам ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете на 2020 год. Об этом на брифинге сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Руководитель Минфина заверила, что в проекте госбюджета к первому чтению заложены средства на уровне большем, чем на 2019 год.

"Вся любая помощь и социальные выплаты военнослужащим не только не уменьшены, а наоборот увеличены", - сказала она.

По ее словам, увеличены расходы на денежное обеспечение военнослужащих, в том числе на выходное пособие. Кроме того, оставлены все денежные пособия военнослужащим.

"Мы надеемся, что ко второму чтению, когда мы будем проводить пересмотр, мы сможем учесть то, что мы слышим сейчас от народных депутатов", - сказала она.

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год Верховной раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП. В частности, Кабинет министров в бюджете-2020 планирует заложить 245,8 млрд гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

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