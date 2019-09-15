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Маркарова назвала размер расходов на оборону в бюджете-2020

Новости » Политика    15.09.2019 - 15:23
Маркарова назвала размер расходов на оборону в бюджете-2020
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова также рассказала, что поддержка Национального общественного телевидения заложена в полном объеме

Кабинет министров в Государственный бюджет на 2020 год планирует заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает коррекспондент РБК-Украина.

По ее словам, есть отдельная новая статья - средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

"245,8 миллиардов в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Не вся эта цифра распределена по конкретным распорядителям. Есть отдельная новая статья - это те средства, которые должны быть перераспределены СНБО. Так как это распределение не было осуществлено до подачи нами бюджета, мы эти средства заложили, а до второго чтения, мы получим решение СНБО, и дополнительно распределим их на всех распорядителей", - заявила Маркарова.

Кроме того, по ее словам, поддержка Национального общественного телевидения заложена в полном объеме.

"Прошу обратить внимание, что поддержка Национального общественного телевидения заложена в полном объеме - 2 миллиарда гривен в 2020 году мы предусматриваем для Национального общественного ТВ. А 1,3 миллиарда - на поддержку кинематографии", - заявила Маркарова.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров сегодня подаст в Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

В Кабмине назвали размер госдолга, заложенный в бюджете-2020 Доходы госбюджета-2020 составят почти 1,8 трлн гривен, - Маркарова
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