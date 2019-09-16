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Бюджет-2020: Раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП

Новости » Финансы    16.09.2019 - 15:26
Бюджет-2020: Раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, на нацбезопасность и оборону Минобороны предлагается выделить более 200 млрд гривен

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде предусмотреть расходы на национальную безопасность и оборону в объеме 245 791,8 млн грн. Об этом указано в проекте, опубликованном на сайте парламента.

Указанная сумма составляет 5,4% ВВП.

В частности, предлагается предусмотреть:

  • 207 805,7 млн грн - расходы по бюджетным программам Минобороны, других субъектов сектора безопасности и обороны (из них по общему фонду - 194 796,0 млн грн или на уровне 2019 года с учетом решений Кабинета министров Украины о передаче бюджетных назначений);
  • 10 000,0 млн грн - государственные гарантии;
  • 27 986,1 млн грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Кроме того, расходы по общему фонду предлагается направить, в частности, на:

  • денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) - 127 044,3 млн грн;
  • медикаменты и перевязочные материалы - 587,6 млн грн;
  • продукты питания - 4 582,3 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 4 446,4 млн грн;
  • создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 29 817,8 млн грн;
  • выплату единоразового пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие социальные выплаты - 4 336,0 млн грн;
  • строительство (приобретение) жилья - 1 822,9 млн гривен.

Напомним, ранее глава Минфина Оксана Маркарова анонсировала, что Кабмин планирует заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Она подчеркивала, что есть отдельная новая статья - средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как писало РБК-Украина, сегодня на сайте Рады появился проект госбюджета на 2020 год.

Добавим также, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что бюджет на следующий год Кабмин презентует в парламенте в пятницу, 20 сентября.

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