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Уряд планує збільшити витрати на ветеранів у бюджеті до другого читання

Новини » Економіка    08.10.2019 - 16:47
Уряд планує збільшити витрати на ветеранів у бюджеті до другого читання
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Якщо буде така можливість, витрати збільшать

Кабінет міністрів України планує збільшити витрати на допомогу ветеранам до другого читання проекту закону про державний бюджет на 2020 рік. Про це на брифінгу сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Керівник Мінфіну запевнила, що у проекті держбюджету до першого читання закладені кошти на рівні більшому, ніж на 2019 рік.

"Всі будь-які допомоги і соціальні виплати військовослужбовцям не тільки не зменшені, а навпаки збільшені", - сказала вона.

За її словами, збільшені витрати на грошове забезпечення військовослужбовців, в тому числі на вихідну допомогу. Крім того, залишені всі грошові допомоги військовослужбовцям.

"Ми сподіваємося, що до другого читання, коли ми будемо проводити перегляд, ми зможемо врахувати те, що ми чуємо зараз від народних депутатів", - сказала вона.

Нагадаємо, у проекті бюджету на 2020 рік Верховній раді пропонують передбачити витрати на оборону в обсязі 5,4% ВВП. Зокрема, Кабінет міністрів у бюджет-2020 планує закласти 245,8 млрд гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.

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