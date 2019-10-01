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В Раде назвали дату рассмотрения бюджета-2020 в первом чтении

Новости » Политика    01.10.2019 - 11:25
В Раде назвали дату рассмотрения бюджета-2020 в первом чтении
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

До 15 октября бюджетный комитет должен проработать предложения нардепов к проекту бюджета

Верховная рада может рассмотреть государственный бюджет на 2020 год в первом чтении 18 октября. Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что бюджетный комитет до 15 октября должен проработать предложения депутатов ВР к бюджету-2020.

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета. Я хотел бы напомнить народным депутатам, что свои предложения нужно внести до 1 октября. А бюджетный комитет должен их проработать до 15 октября. В первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2020 год" будет вынесен для рассмотрения ВРУ ориентировочно 18 октября 2019 года", - заявил спикер.

Напомним, комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" с учетом предложений.

Стоит отметить, комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования также предоставил свои предложения к проекту закона и рекомендовал увеличить расходы бюджета на почти 15 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга.

По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, нардепы нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Комитет нацбезопасности рекомендует Раде принять бюджет-2020 за основу Комитет Рады рекомендует увеличить расходы бюджета-2020 на почти 15 млрд гривен
Новости Украины Дмитрий РазумковБюджет 2020
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