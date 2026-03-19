Кабмін оцінив підготовку до нового опалювального сезону у 278 млрд гривень

Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків уряду задля забезпечення енергетичної стійкості країни та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів.

"Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд гривень. Вже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру", - зазначила прем'єр.

За її словами, залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном.

Під час наради Свириденко креслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі.

Йдеться про:

спільну роботу для посилення енергетичної безпеки країни;

збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України;

забезпечення держави необхідним енергетичним обладнанням та пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході.

"Координаційний центр з реалізації планів стійкості визначено платформою для координації наших дій", - додала прем'єр.