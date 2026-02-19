Не допустити катастроф, як у Києві: Зеленський анонсував план на опалювальний сезон
Президент України Володимир Зеленський анонсував перебудову та оновлення енергетичного забезпечення громад на наступний опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні", - зазначив він.
Президент наголосив, що має бути врахований досвід кожної громади та міста, які не допустили цієї зими внутрішніх катастроф, які були в Києві.
Зеленський також розповів, що на рівня Кабміну створять координаційний центр, який буде працювати для систематизації реального досвіду громад.
Ситуація в областях
За словами президента, сьогодні відбувся селектор щодо ситуації за світлом і теплом в регіонах. Були обговорені відновлювальні роботи та забезпечення людей у частині областей.
"Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині", - йдеться у заяві Зеленського.
Він додав, що окремо було проаналізовано, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях.
Ситуація в енергосистемі
Нагадаємо, наразі складна ситуація з електропостачанням зберігається не лише в Києві, а й у низці інших регіонів. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.
Зазначимо, Зеленський наголошував, що РФ здійснила масштабні удари по українській енергетиці, застосувавши велику кількість ракет і дронів, що спричинило серйозні руйнування та потребує тривалого відновлення.
Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.