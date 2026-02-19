Не допустити катастроф, як у Києві: Зеленський анонсував план на опалювальний сезон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"На основі досвіду цієї зими готуємо рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні", - зазначив він.

Президент наголосив, що має бути врахований досвід кожної громади та міста, які не допустили цієї зими внутрішніх катастроф, які були в Києві.

Зеленський також розповів, що на рівня Кабміну створять координаційний центр, який буде працювати для систематизації реального досвіду громад.

Ситуація в областях

За словами президента, сьогодні відбувся селектор щодо ситуації за світлом і теплом в регіонах. Були обговорені відновлювальні роботи та забезпечення людей у частині областей.

"Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині", - йдеться у заяві Зеленського.

Він додав, що окремо було проаналізовано, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях.