Кабмин оценил подготовку к новому отопительному сезону в 278 млрд гривен

Свириденко провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины относительно шагов правительства для обеспечения энергетической устойчивости страны и основных направлений планов энергетической устойчивости регионов.

"Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд гривен. Уже сегодня мы должны принять неотложные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру", - отметила премьер.

По ее словам, привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом.

Во время совещания Свириденко начертила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении.

Речь идет о:

совместной работе для усиления энергетической безопасности страны;

увеличении взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

обеспечении государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке.

"Координационный центр по реализации планов устойчивости определен платформой для координации наших действий", - добавила премьер.