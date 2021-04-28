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Кабмин назначил Витренко главой "Нафтогаза" на год, - распоряжение

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины обнародовал решение о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины". Согласно ему, Юрий Витренко назначен главой правления компании сроком на один год.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 29 апреля 2021 года главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины "сроком на один год", - говорится в документе.

Напомним, 28 апреля глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года. На его место правительство назначило Юрия Витренко.

Кроме того, Верховная рада рассмотрит назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЮрий ВитренкоНафтогаз Украины