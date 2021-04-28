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Витренко назначили главой "Нафтогаза" вместо Коболева

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 15:43
Витренко назначили главой "Нафтогаза" вместо Коболева Фото: Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Юрии Витренко назначен главой "Нафтогаза". Он был назначен на эту должность без статуса исполняющий обязанности.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабинете министров.

"Витренко уже назначили главой "Нафтогаза". Не в статусе исполняющего обязанности", - сообщил он.

Дополнено от 15:47: Кабмин подтвердил назначение Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаз Украина".

В правительстве отметили, что с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета, представителей государства в совете и главы правления Андрея Коболева.

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

Кроме того, Верховная рада рассмотрит назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Ранее возглавить Минэнерго хотел Юрий Витренко. Он был назначен исполнять обязанности министра 22 декабря 2020 года. Однако Рада провалила голосование по его назначению. Позже парламент принял закон, который существенно расширил полномочия исполняющего обязанности министра.

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