Кабмін призначив Вітренко головою "Нафтогазу" на рік, - розпорядження

Кабінет Міністрів України оприлюднив рішення про кадрові перестановки в НАК"Нафтогаз України". Згідно з ним, Юрій Вітренко призначений головою правління компанії строком на один рік.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.
"Вибрати і призначити Вітренко Юрія Юрійовича з 29 квітня 2021 року головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія" Нафтогаз України "строком на один рік", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 28 квітня голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звільнено зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На його місце уряд призначив Юрія Вітренка.
Крім того, Верховна рада розгляне призначення Германа Галущенко головою Міністерства енергетики.