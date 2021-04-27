Шмыгаль внес в Раду представление на назначение нового главы Минэнерго
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду на назначение министра энергетики. Глава Кабмина предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.
Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а потом - в сессионном зале.
Ранее в комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что кандидатуру Галущенко в комитете Рады могут рассматривать уже завтра.
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.
РБК-Украина писало, что на заседании фракции СН на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенка. После заседания в "Слуге народа" усомнились, что Галущенко получит единогласную поддержку всей фракции.
Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.