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Шмыгаль внес в Раду представление на назначение нового главы Минэнерго

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 19:25
Шмыгаль внес в Раду представление на назначение нового главы Минэнерго Фото: Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду на назначение министра энергетики. Глава Кабмина предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а потом - в сессионном зале.

Ранее в комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что кандидатуру Галущенко в комитете Рады могут рассматривать уже завтра.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.

РБК-Украина писало, что на заседании фракции СН на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенка. После заседания в "Слуге народа" усомнились, что Галущенко получит единогласную поддержку всей фракции.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

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Новости Украины Политика Минэнерго Верховная Рада Денис Шмыгаль
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