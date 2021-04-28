Кабмин увольняет Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины"

Кабинет министров провел собрание акционеров НАК "Нафтогаз Украины", на котором рассматриваются результаты работы главы правления компании Андрея Коболева. Руководителя компании могут уволить.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил собеседник в правительстве, уточнив, что инициаторами увольнения Коболева выступили в Минэнерго и Минэкономразвития.

"На данный момент Кабмин уже признал результаты работы Коболева неудовлетворительными", - уточнил собеседник издания.

В то же время народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Коболев уволен с должности.

"Кабинет министров провел собрание акционеров. Рассмотрели финансовые показатели. Василевская поспешила. Но решение будет, оно в процессе", - источник в правительстве.

Отметим, Коболев возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.