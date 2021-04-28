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Кабмин увольняет Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины"

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 15:11
Кабмин увольняет Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" Фото: Андей Коболев уволен из Нафтогаза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Владислав Красинский

Кабинет министров провел собрание акционеров НАК "Нафтогаз Украины", на котором рассматриваются результаты работы главы правления компании Андрея Коболева. Руководителя компании могут уволить.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил собеседник в правительстве, уточнив, что инициаторами увольнения Коболева выступили в Минэнерго и Минэкономразвития.

"На данный момент Кабмин уже признал результаты работы Коболева неудовлетворительными", - уточнил собеседник издания.

В то же время народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Коболев уволен с должности.

"Кабинет министров провел собрание акционеров. Рассмотрели финансовые показатели. Василевская поспешила. Но решение будет, оно в процессе", - источник в правительстве.

Отметим, Коболев возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

Напомним, накануне НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась об убытке за 2020 год на 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

Вместе с тем, 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью в размере 11,489 млрд гривен.

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