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Кабмин назначил нового замминистра финансов

Новости » Политика     25.03.2020 - 21:25
Кабмин назначил нового замминистра финансов
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Светлана Воробей будет отвечать за налоговую и таможенную политику

Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Игоря Уманского назначил на должность заместителя министра Светлану Воробей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Сообщается, что Воробей будет отвечать за налоговую и таможенную политику.

Светлана Воробей получила высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом институте и Классическом приватном университете. Имеет степень магистра права. В 2014-2015 годах возглавляла Управление организации обмена и анализа информации Министерства финансов Украины. С 2017 года - заместитель руководителя секретариата комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Напомним, за последние две недели правительство назначило двух исполняющих обязанности глав украинских министерств: Министерства энергетики и защиты окружающей среды и Министерства культуры.

Кроме того, 25 марта Любомира Мандзий была назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки.

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