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Кабмин назначил и.о. министра энергетики

Новости » Общество     10.03.2020 - 21:25
Кабмин назначил и.о. министра энергетики
Фото: Виталий Шубин (facebook.com/vitaliy.vitaliy.752)

Виталий Шубин временно возглавил министерство

Кабинет министров Украины назначил Виталия Шубина и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства в Facebook.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики, и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.

Напомним, Павла Кухту назначили и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До него министерство возглавлял Тимофей Милованов, который на прошлой неделе был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Кроме того, Кабмин назначил Юрия Полюховича и.о. министра образования и науки, сменив в руководстве министерства Анну Новосад. С 2014 до 2016 года он был советником министра на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация".

Добавим, что Кабмин назначил Светлану Фоменко и.о. министра культуры. До назначения Фоменко была первым заместителем министра культуры.

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