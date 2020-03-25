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Кабмін призначив нового заступника міністра фінансів

Новини » Політика     25.03.2020 - 21:25
Кабмін призначив нового заступника міністра фінансів
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Світлана Воробей буде відповідати за податкову і митну політику

Кабінет міністрів України за поданням міністра фінансів Ігоря Уманського призначив на посаду заступника міністра Світлана Воробей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що Воробей буде відповідати за податкову і митну політику.

Світлана Воробей отримала вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному інституті і Класичному приватному університеті. Має ступінь магістра права. У 2014-2015 роках очолювала Управління організації обміну і аналізу інформації Міністерства фінансів України. З 2017 року - заступник керівника секретаріату комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики.

Нагадаємо, за останні два тижні уряд призначив двох виконуючих обов'язки голів українських міністерств: Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і Міністерства культури.

Крім того, 25 березня Любомира Мандзій була призначена тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки.

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