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Кабмин назначил и.о. министра культуры

Новости » Политика     10.03.2020 - 17:28
Кабмин назначил и.о. министра культуры
Фото: Светлана Фоменко (mkms.gov.ua)

Светлана Фоменко временно возглавила министерство

Кабинет министров Украины назначил Светлану Фоменко и.о. министра культуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минкульта.

Согласно информации на сайте Минкульта, и.о. министра назначена Фоменко, первым замом - Анатолия Максимчука. Государственным секретарем является Артем Биденко, а другими заместителями - Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Алексей Сивирин.

Отметим, до назначения Фоменко была первым замминистра культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил Юрия Полюховича и.о. министра образования и науки, сменив в руководстве министерства Анну Новосад. С 2014 до 2016 года он был советником министра на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация".

Также сегодня Павла Кухту назначили и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До него министерство возглавлял Тимофей Милованов, который на прошлой неделе был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

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