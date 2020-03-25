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Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки

Новости » Политика     25.03.2020 - 15:21
Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com lmandziy)

Министерство образования и науки временно возглавила Любомира Мандзий

Любомира Мандзий назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сообщается, что решение о назначении Мандзий было принято на сегодняшнем заседании правительства, 25 марта.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных задач и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопросы окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила и.о. главы МОН.

С прошлого года Мандзий работала заместителем экс-министра образования и науки Анны Новосад. 10 марта Новосад на посту сменил Юрий Полюхович. С сентября 2019 года, как и Мандзий, он работал первым заместителем Новосад.

Напомним, за последние две недели правительство назначило двух исполняющих обязанности глав украинских министерств: Министерства энергетики и защиты окружающей среды и Министерства культуры.

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