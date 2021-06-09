Кабмин назначил еще одного замглавы Минздрава

Александр Комаріда назначен заместителем министр здравоохранения Украины. В Минздраве он занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook .

"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе", - написал Ляшко.

Неделю назад Кабинет Министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Также 2 июня правительство назначило двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ими стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Ранее Ляшко говорил, что намерен сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. А также сформировать коллегию при Министерстве.

До этого Кабинет Министров уволил двух заместителей здравоохранения, работавших с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.