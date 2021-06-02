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Кабмин назначил двух заместителей Ляшко: кто они

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 16:25
Кабмин назначил двух заместителей Ляшко: кто они Фото: Виктор Ляшко, главный санврач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Заместителями министра стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Об этом сообщил министр Ляшко на странице в Facebook.

Эти две кандидатуры были предложены самим главой Минздрава.

"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное", - заявил Ляшко.

Игорь Кузин - бывший исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя ЦОЗ он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы центра.

Петр Емец - уже работал в Министерстве здравоохранения. Как говорил Ляшко, Емец прошел в министерстве путь от должности главного специалиста до руководителя экономического департамента.

Напомним, назначение Кузина своим заместителем Ляшко анонсировал еще 29 мая. Министр рассказал журналистам, что предложит Кабмину назначить Кузина главным санитарным врачом. Эту должность Ляшко занимал до назначения министром.

Глава Минздрава также рассказал, что будет предлагать Кабмину назначить Емца своим заместителем по экономическому блоку.

Добавим, Ляшко заявлял о намерении сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. Он также хочет сформировать коллегию при министерстве.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины назначение заместитель Виктор Ляшко
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