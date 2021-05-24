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Ляшко намерен сменить половину руководства Минздрава

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 17:18
Ляшко намерен сменить половину руководства Минздрава Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен сменить половину руководящего состава Минздрава. А также сформировать коллегию при министерстве.

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

По его словам, после его назначения "много что" изменится в Минздраве.

"В первую очередь 50% руководящего состава", - отметил Ляшко, имея в виду трех из шести заместителей министра.

Он также подчеркнул, что требует сформировать сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп.

"Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что в министерстве также сформируют состав коллегии, которой до этого не было. В коллегию войдут представители Минздрава, "Медзакупок", ведущие специалисты, семейные врачи и другие.

Напомним, ранее Ляшко говорил, что намерен до конца года вакцинировать от COVID всех желающих украинцев.

А также анонсировал поставку вакцин от ведущей компании из США.

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