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Стало известно, кто может стать новым главным санитарным врачом Украины

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Киев, Суббота 29 мая 2021 16:30
Стало известно, кто может стать новым главным санитарным врачом Украины Фото: и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Вместо Виктора Ляшко, который стал министром здравоохранения, новым главным санитарным врачом Украины может стать и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Его кандидатуру предложат Кабинету министров.

Об этом Ляшко рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", - сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.

Напомним, ранее Ляшко говорил, что намерен сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть троих из шести заместителей. А также сформировать коллегию при министерстве.

На этой неделе Кабинет министров уже уволил двух заместителей здравоохранения, которые работали с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность замминистра по вопросам европейской интеграции.

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