Стало известно, кто может стать новым главным санитарным врачом Украины

Вместо Виктора Ляшко , который стал министром здравоохранения, новым главным санитарным врачом Украины может стать и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Его кандидатуру предложат Кабинету министров.

Об этом Ляшко рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", - сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.