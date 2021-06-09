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Кабмін призначив ще одного заступника голови МОЗ

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Україна, Середа 09 червня 2021 14:09
Кабмін призначив ще одного заступника голови МОЗ Фото: Кабмін призначив ще одного заступника голови МОЗ (facebook.com/komarida27)
Автор: Андрій Василюк

Олександр Комаріда призначений заступником міністр охорони здоров'я України. В МОЗ він обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

"Уряд щойно призначив ще одного заступника Міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.

До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Тиждень тому Кабінет Міністрів України призначив нового санітарного лікаря. Ним став заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Також 2 червня уряд призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Ними стали Ігор Кузін і Петро Ємець.

Раніше Ляшко говорив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при Міністерстві.

До цього Кабінет Міністрів звільнив двох заступників охорони здоров'я, які працювали з Максимом Степановим. Зокрема, за власним бажанням звільнили Світлану Шаталову, а також Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника Міністра з питань європейської інтеграції.

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