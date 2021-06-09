Кабмін призначив ще одного заступника голови МОЗ

Олександр Комаріда призначений заступником міністр охорони здоров'я України. В МОЗ він обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook .

"Уряд щойно призначив ще одного заступника Міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.

Тиждень тому Кабінет Міністрів України призначив нового санітарного лікаря. Ним став заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Також 2 червня уряд призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Ними стали Ігор Кузін і Петро Ємець.

Раніше Ляшко говорив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при Міністерстві.

До цього Кабінет Міністрів звільнив двох заступників охорони здоров'я, які працювали з Максимом Степановим. Зокрема, за власним бажанням звільнили Світлану Шаталову, а також Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника Міністра з питань європейської інтеграції.