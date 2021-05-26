ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин после Степанова уволил двух его замов

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 14:16
Кабмин после Степанова уволил двух его замов Фото: бывший министр здравоохранения Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения на заседании Кабинета министров уволили двух его замов. До этого новый министр Виктор Ляшко анонсировал смену половины руководства Минздрава.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабинет министров распорядился уволить Светлану Шаталову с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию), а также Игоря Иващенко - с должности замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Что касается других кадровых вопросов, то Кабмин назначил нового главу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Агентство возглавила Наталья Алюшина.

Напомним, ранее новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что намерен сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. А также сформировать коллегию при министерстве.

Кроме того, он пообещал до конца года вакцинировать от COVID всех желающих украинцев. А в течение этого лета, по его словам, пять миллионов человек получат полный курс вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций