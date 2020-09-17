Кабмин меняет критерии для "красной зоны", а жена Порошенко идет в Киевраду: новости за 16 сентября

Коллаж РБК-Украина

Кабинет министров Украины изменит критерии установления "красной зоны" карантина в регионах, Марина Порошенко возглавила "Европейскую солидарность"на выборах в Киевраду, правительство закрыло пункт пропуска на границе с Беларусью. Подробнее о том, что произошло в среду, 16 сентября, - в материале РБК-Украина

Кабмин меняет критерии для "красной зоны": что предлагают

Кабинет министров Украины изменит критерии установления "красной зоны" адаптивного карантина в регионах. Теперь наивысший уровень ограничения будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - отметил Шмыгаль.

Перемирие, обмен пленными и местные выборы: о чем говорили в ТКГ

Вчера, 16 сентября, завершилось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время заседания стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

Сообщается, что на переговорах произошла перепалка между главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и его российским коллегой Борисом Грызловым. Речь шла о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кернеса увезли на лечение за границу, - СМИ

Городского главу Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили коронавирус, увезли на лечение за границу. Предполагается, что его должны доставить или в Вену, или в Берлин.

Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.

Как отмечается, около 21:00 мэра Харькова погрузили на борт самолета в аэропорту города, а автомобили "скорой помощи", на которых его туда доставили, покинули летное поле.

Жена Порошенко возглавила список "ЕС" на выборах в Киевраду

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевраду. Политическая сила обещает сделать Киев настоящей европейской столицей.

Также на съезде стало известно, что "ЕС"на выборах мэра Киева поддержит действующего городского голову Виталия Кличко. Решение о поддержке принято, несмотря на отказ Кличко баллотироваться от "ЕС".

Степанов возглавил список "Слуги народа" в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на местных выборах возглавил список партии "Слуга народа" в Одесский областной совет. По его словам, он согласился усилить команду президента в регионе.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Правительство закрыло пункт пропуска на границе с Беларусью, где находятся паломники

Правительство приняло решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где находятся паломники-хасиды. Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.

Также Офис президента призвал власти Беларуси не создавать дополнительное напряжение на украино-белорусской границе. Белорусские власти распространяют среди хасидов слухи о том, что они смогут попасть на территорию Украины через белорусскую границу.

Филарет выздоровел от COVID-19

Патриарх Филарет выздоровел от коронавируса. Последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ Киевского патриархата.

Сообщается, что Филарет чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии. Он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными.

В Беларуси официально предъявили обвинение Колесниковой

Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение одному из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой. Она продолжается содержаться под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Колесникову обвиняют по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси.

Алла Мазур поразила фото после борьбы с онкологией: я жива

Украинская телеведущая Алла Мазур появилась на обложке знаменитого французского журнала Marie Claire. Алла Мазур ведет борьбу с онкологией и впервые снялась без парика. Она поразила всех своей новой прической и стильным образом.

Журнал Marie Claire посвятил Алле Мазур свой новый выпуск. Телеведущая призналась, что борьба и победа над онко разделила ее жизнь на "до" и "после". И этот день рождения для телезвезды не похож на все предыдущие. В центре журнала - большое интервью Аллы о пережитом, о страхах, о любви и силе, о личном опыте и советах, о ценности жизни, о сыне и родителях.