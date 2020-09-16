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В Беларуси официально предъявили обвинение Колесниковой

Минск, Среда 16 сентября 2020 17:14
В Беларуси официально предъявили обвинение Колесниковой
Фото: Мария Колесникова (news tut by)
Автор: Игорь Литвиненко

Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение одному из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой. Она продолжается содержаться под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Колесникову обвиняют по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси.

В СК добавили, что расследование продолжается.

Напомним, Мария Колесникова была задержана на территории Беларуси вблизи пункта пропуска с Украиной. По данным белорусских пограничников, она пыталась выехать из Беларуси. При этом в Координационном совете заявили, что Колесникову пытались насильно вывезти в Украину. Чтобы этого не допустить она разорвала свой паспорт.

Позже правоохранители Беларуси заявили, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Отметим, в президиум Координационного совета Беларуси входят семь человек. Практически все из них были либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси. На свободе в стране остается лишь Светлана Алексиевич. В связи с этим Координационный совет продолжит свою работу без президиума.

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