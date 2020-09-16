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Перемирие, обмен пленными и местные выборы: о чем говорили в ТКГ

Киев, Среда 16 сентября 2020 22:21
Перемирие, обмен пленными и местные выборы: о чем говорили в ТКГ
Фото: Леонид Кравчук (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня завершилось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время заседания стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что встреча продлилась около семи часов.

"Участники заседания констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований", - сообщили в ОП.

Также украинская сторона призвала боевиков обеспечить в ближайшее время доступ Международного комитета Красного Креста к заключенным.

Стороны продолжили обсуждение вопроса подготовки к очередному обмену пленными по принципу "всех на всех".

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий", - говорится в сообщении.

Кроме этого глава украинской делегации Леонид Кравчук отреагировал на обвинения с российской стороны в том, что постановление о местных выборах не соответствует минским соглашениям.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной рады Украины", - сказал Кравчук.

При этом обсуждение рабочих предложений к проектам документов о местных выборах в ОРДЛО продолжат обсуждаться в рамках политической группы ТКГ.

"Украинская делегация уважает нормандский формат и минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира", - добавил Кравчук.

Ранее РБК-Украина писало, что российская сторона на заседании ТКГ настаивает, что постановление о местных выборах не соответствует минским соглашениям.

Также сообщалось, что представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в якобы выходе из соглашения о перемирии.

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