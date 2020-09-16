Офис президента обвинил власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами

Фото: паломник (dpsu.gov.ua)

Офис президента призвал власти Беларуси не создавать дополнительное напряжение на украино-белорусской границе. Белорусские власти распространяют среди хасидов слухи о том, что они смогут попасть на территорию Украины через белорусскую границу.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

В Офисе отметили, что на границе с Беларусью находится около двух тысяч паломников-хасидов. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница открыта.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - говорится в заявлении.

Также в Офисе президента констатировали, что позиция украинской власти, которая не признала результаты выборов в Беларусь, вызвала личное оскорбление некоторых представителей белорусской власти. Это оскорбление распространяется на плоскости межгосударственных отношений.

"Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, по крайней мере формально существует также и в Беларуси", -добавили в ОП.

Напомним, на украино-белорусской границе уже двое суток находится большое скопление хасидов, которые пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани. При этом в Украине действует запрет на въезд иностранцев до конца сентября, в связи с чем хасидов не пускают на территорию страны.

Добавим, вчера Верховная рада приняла заявление по Беларуси, в котором не признала результаты выборов и осудила политические преследования оппозиции.