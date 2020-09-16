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Правительство закрыло пункт пропуска на границе с Беларусью, где находятся паломники

Киев, Среда 16 сентября 2020 15:07
Правительство закрыло пункт пропуска на границе с Беларусью, где находятся паломники
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Правительство приняло решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где находятся паломники-хасиды. Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.

За соответствующее решение проголосовали во время заседания правительства 16 сентября, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами", - отметили в МВД.

Напомним, сегодня утром в Госпогранслужбе сообщили, что на границе с Беларусью находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

Отмечалось, что ситуация на границе контролируется. Украинские правоохранители уверяют, что имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков ранее призывал паломников не провоцировать ситуацию на границе с Украиной.

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