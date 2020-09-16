ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин меняет критерии для "красной зоны": что предлагают

Киев, Среда 16 сентября 2020 14:11
Кабмин меняет критерии для "красной зоны": что предлагают
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины изменит критерии установления "красной зоны" адаптивного карантина в регионах. Теперь наивысший уровень ограничения будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что более подробно о критериях станет известно в ходе обсуждения на заседании Кабмина.

Отметим, по состоянию на 16 сентября средний по Украине уровень заболеваемости составляет 96,8 за 14 дней на 100 тысяч населения. В разрезе регионов ближе всего к "красной зоне" Тернопольская область - 348,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее сообщалось, что к ослаблению карантина в Украине не готовы 19 регионов и Киев.

На сегодня в "красной зоне" находятся Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, ряд других городов и районов в 11 областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Кабинет Министров Украиныкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь