Віталій Кім може очолити Мінветеранів, - джерело
Новим міністром у справах ветеранів України може стати голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім.
Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.
"Так, говорили про це", - сказав співрозмовник щодо кандидатури Кіма у Мінветеранів.
Нагадаємо, сьогодні кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький провів зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Під час неї він окреслив своє бачення роботи майбутнього Кабінету міністрів і запропонованої структури уряду.
За словами народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, зустріч пройшла без участі президента Володимира Зеленського.
Водночас увечері глава держави має долучитися до обговорення, під час якого планують остаточно визначитися зі складом нового уряду.
Як повідомило джерело РБК-Україна, окрім зустрічі Корецького з парламентарями, вранці також відбулася закрита нарада, присвячена формуванню нового Кабміну. Також проводились консультації з керівником Офісу президента Кирилом Будановим.
Раніше джерело РБК-Україна повідомляло про можливу заміну голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової, проте досі ім'я потенційного кандидату не називалося.