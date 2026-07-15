ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Віталій Кім може очолити Мінветеранів, - джерело

13:53 15.07.2026 Ср
1 хв
Розмова щодо кандидатури Кіма вже відбулася
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Віталій Кім може очолити Мінветеранів, - джерело Фото: Віталій Кім (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Новим міністром у справах ветеранів України може стати голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

"Так, говорили про це", - сказав співрозмовник щодо кандидатури Кіма у Мінветеранів.

Нагадаємо, сьогодні кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький провів зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Під час неї він окреслив своє бачення роботи майбутнього Кабінету міністрів і запропонованої структури уряду.

За словами народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, зустріч пройшла без участі президента Володимира Зеленського.

Водночас увечері глава держави має долучитися до обговорення, під час якого планують остаточно визначитися зі складом нового уряду.

Як повідомило джерело РБК-Україна, окрім зустрічі Корецького з парламентарями, вранці також відбулася закрита нарада, присвячена формуванню нового Кабміну. Також проводились консультації з керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Раніше джерело РБК-Україна повідомляло про можливу заміну голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової, проте досі ім'я потенційного кандидату не називалося.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство у справах ветеранів Виталий Ким
Новини
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики