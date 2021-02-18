Кабмин через несколько недель внесет в Раду закон об окончательной ликвидации ГАСИ

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что в Верховную раду внесут законопроект для окончательной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Его должны внести в течение нескольких недель.
По словам Чернышова, в сотрудничестве с экспертами и представителями рынка Минрегион разработал концепцию закона для дальнейшего реформирования системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
Его принятие станет завершением реформы в сфере градостроительной деятельности и позволит окончательно ликвидировать ГАСИ.
"Эта концепция уже согласована с рабочей группой, действующей при Минрегионе, и сейчас разрабатывается соответствующий проект закона, который будет зарегистрирован в парламенте в течение нескольких недель. Надеюсь, что народные депутаты отдадут свои голоса за него еще в первом полугодии текущего года", - сказал министр.
Напомним, в конце декабря в Кабинете министров анонсировали окончательную ликвидацию Госархстройинспекции. В правительстве заявляли, что готовят соответствующее постановление для принятия.
В интервью РБК-Украина депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.
Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.
О ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом прошлого года.