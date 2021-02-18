Кабмін за кілька тижнів внесе до Ради закон про остаточну ліквідацію ДАБІ

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував, що до Верховної ради внесуть законопроект для остаточної ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Його мають внести впродовж кількох тижнів.
Про це повідомляє урядовий портал.
За словами Чернишова, у співпраці з експертами та представниками ринку Мінрегіон розробив концепцію закону для подальшого реформування системи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Його прийняття стане завершенням реформи в сфері містобудівної діяльності та дозволить остаточно ліквідувати ДАБІ.
"Ця концепція вже погоджена з робочою групою, що діє при Мінрегіоні, і зараз розробляється відповідний проект закону, який буде зареєстровано в парламенті впродовж кількох тижнів. Сподіваюся, що народні депутати віддадуть свої голоси за нього ще в першому півріччі поточного року", - сказав міністр.
Нагадаємо, наприкінці грудня у Кабінеті міністрів анонсували остаточну ліквідацію Держархбудінспекції. В уряді заявляли, що готують відповідну постанову для прийняття.
В інтерв'ю РБК-Україна депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.
Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року.