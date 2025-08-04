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Кабінети вступників і ЄДЕБО тимчасово "заблокували": коли абітурієнтам повернуть доступ

Доступ українців до кабінетів вступників й системи ЄДЕБО обмежено (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 4 серпня, доступ абітурієнтів до особистих електронних кабінетів вступників та автоматизованої системи ЄДЕБО тимчасово обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України у Facebook.

У чому причина й коли доступ відновлять

Згідно з інформацією МОН, з 15:00 понеділка, 4 серпня, в Україні запроваджують тимчасове обмеження доступу:

Повідомлення на сайті "Вступ-2025" (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Громадянам пояснили, що така ситуація склалась "у зв'язку з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення" (для вступників на бакалавра, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань).

Наголошується, що роботу системи буде відновлено:

  • після розміщення рекомендацій;
  • не пізніше середи, 6 серпня.

Публікація МОН (скриншот: facebook.com/UAMON)

Варто зазначити, що Єдину державну електронну базу з питань освіти було створено 13 липня 2011 року постановою Кабінету міністрів України №752.

Йдеться про автоматизовану систему збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей та даних із питань освіти.

Власником ЄДЕБО є держава, розпорядником - МОН України, а технічним адміністратором - державне підприємство "Інфоресурс".

Інформаційне супроводження вступної кампанії до закладів вищої освіти ЄДЕБО забезпечує з 2012 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити.

Крім того, ми пояснювали, що відомо про квоти на вступ-2025 - хто має пріоритетне право на бюджет.

Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).

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