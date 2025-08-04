Кабінети вступників і ЄДЕБО тимчасово "заблокували": коли абітурієнтам повернуть доступ

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити.

Крім того, ми пояснювали, що відомо про квоти на вступ-2025 - хто має пріоритетне право на бюджет.

Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).

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