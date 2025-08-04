Кабинеты поступающих и ЕГЭБО временно "заблокировали": когда абитуриентам вернут доступ

Напомним, ранее мы рассказывали, как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать.

Кроме того, мы объясняли, что известно о квотах на поступление-2025 - кто имеет приоритетное право на бюджет.

Читайте также, где искать помощь тем, у кого есть проблемы с поступлением (или как заявить о нарушении).

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